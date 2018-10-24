Danıştay Başkanı, "Andımız" kararını böyle savundu

Danıştay Başkanı Güngör, verdikleri kararların bilimsel eleştirisine her zaman açık olduklarını söyledi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 12:50

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, “Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur" dedi.

“Kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız”

Danıştay’ın verdiği kararların eleştirilebileceğine dikkati çeken Güngör, "Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.