Danimarka, göçmen kızı imaj çalışması için kullanmış!

Danimarkalı polisle oynarken çekilmiş bir fotoğrafı tüm dünyanın ilgisini çeken küçük kız Irak'a geri gönderilecek.

Güncellenme 05 Mart 2018 17:17

Danimarka, BM'nin mecbur kıldığı kota dolayısıyla 2015-2018 arasında ülkesine alması gereken göçmenleri almamak için kanun çıkarttı.

Büyük yankı uyandırmıştı

Danimarkalı bir polis üç yol önce mülteci bir kızla oyun oynarken çekilen görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Avrupa ve dünya basınında büyük beğeni toplayan görüntülerden sonraki ülke politikası ise Avrupa'daki göçmenleri bakış açısını gözler önüne serdi.

Küçük kız Irak’a gidecek

Danimarka tarafında adeta şov için kullanılan Irak göçmen kız, çıkarılan kanun kapsamında İsveç'e gönderildi. Fakat İsveç de başvuruyu kabul etmedi. Şu an ise küçük kızın ailesi ile birlikte Irak'a gönderileceği öğrenildi.

Polisle oynarken fotoğrafı tüm dünyaya yayılmıştı

Iraklı bir mülteci ile oynayan Danimarkalı polis, imaj çalışması yaparak dünyada gündem olmuştu.

Danimarka mülteci kabul eden son ülke

Avrupa'daki mültecileri kabul etme konusunda en son sırada gelen Danimarka, 2015 yılında bir polisin Iraklı bir mülteci çocuk ile oyun oynayarak şov yapması dünya medyasının büyük ilgisini çekmişti. Aradan tam üç yıl geçmesine rağmen, şirinlik yaparak imaj çalışmasına alet edilen kız çocuğu ülkesi Irak'a gönderilecek

İsveç’te kabul etmedi

İsveç'teki Boliden kasabasında yaşam mücadelesi veren anne ve kızın durumu bu ülke de değişmedi. İsveç ailenin iltica talebini kabul etmedi. Bu sebepten ötürü anne ve kız Irak'a geri gönderilecek.