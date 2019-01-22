Daha önce müebbet alan Nazlı Ilıcak'a bir ceza daha

Gizli belgeleri yayınlama suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 16:27

Gizli belgeleri yayınlama suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, duruşmaya Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra Ilıcak son savunmasını yaptı.

Savunma hakkı istedi

Dosyasına yeni belgelerin geldiğini belirten Nazlı Ilıcak, kararın geriye bırakılmasını ve kendisini savunması için süre verilmesini talep etti. Ilıcak, "Bana savunma yapmam için bu belgeleri inceleme süresi tanımazsanız, bu adil yargılama hakkına bir müdahale olur" ifadelerini kullandı.

CD’leri görmek istedi

Davasına bakan mahkeme heyetinin de değiştiğini dile getiren Nazlı Ilıcak, arşivde bulunan 9 CD’nin gönderildiğini ve bunları henüz görmediğini ileri sürdü.

Nazlı Ilıcak’ın savunması

Çok ilginç suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Nazlı Ilıcak, bu CD’ler görmeden savunma yapamayacağını, Adalet Bakanı’na sesini duyurmak istediğini, 75 yaşındaki bir kadının burada daha önce yargılandığı bir davadan yeniden yargılandığını, üç yıl sonra davanın açıldığını, reformlara uyulmasını istediğini belirtti.

Esas hakkındaki mütalaa değerlendirildi

Nazlı Ilıcak’ın avukatı Kemal Ertuğ Derin'in savunmasından sonra mahkeme heyeti, ek süre talebini, savunmaları ve savcının bir önceki celsede açıkladığı esas hakkında mütalaasını değerlendirdi.

Mahkeme Nazlı Ilıcak’ı TCK 329/1 uyarınca “devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gizli belgeyi yayımlamış

Nazlı Ilıcak, Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımlamıştı.