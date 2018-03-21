Daha önce Adnan Oktar'dan kaçan kıza ne oldu?

Altaylı, Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ün yaşadıklarının aynısının daha önce de yaşandığını ve kaçan kızın başına neler geldiğini yazdı.

Güncellenme 21 Mart 2018 11:44



Adnan Oktar grubundan sular durulmak bilmiyor. Dün kaçtığı iddia edilen ve sosyal medyadan "özgür değildik" açıklamaları yapan Ceylan Özgül'e "İngiliz ajanı" iddiası ile cevap verilmişti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise gündeme bomba gibi düşecek yeni bir iddia daha ortaya attı.

Bu olay ilk değil

Altaylı, köşesine Adnan Oktar ve "Kedicikler" olarak bilinen kadınlarla yaşanan son olayları taşıdı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından pijama ile firarının ilk olay olmadığını yazan Altaylı, pek çok kişinin hatırlamadığı benzer olaya dikkat çekti.

TL'yi bile yeni görmüş

Adnan Oktar'ın yanındaki kızlardan birinin kaçtığını, Oktar'la ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptığını, açıklamalara bakınca esir kampında kalmış gibi göründüğünü yazan Altaylı, "Tek başına dışarı çıkmak yasakmış, alışverişe gitmek yasakmış, fikir beyan etmek yasakmış, kadıncağız yeni TL'yi görmemiş bile .Hayattan öylesine koparılmışlar. Şimdi henüz kaçmamış olanlar, kaçana veryansın edip yalancılıkla suçluyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce de aynısı yaşanmış

Adnan Oktar grubunda değişen bir şeyin olmadığını belirten Altaylı, yıllar önce de bir genç kızın buradan kaçıp kurtulmaya çalıştığını, Oktar ve adamlarının kızın peşine düştüğünü ve kızı tehdit, şantaj, kamera kayıtlarıyla geri döndürmeye çalıştıklarını iddia etti.

O kız şimdi evli, barklı

Kızın karakterli çıktığını, geri dönmemek için Oktar'a dava açtığını belirten Altaylı, "Ancak bu kez de Oktar, genç kızın avukatını ya parayla satın almış ya da tehditlerle sindirmiş ve kızı avukatsız bırakmıştı. Bunun üzerine yıllardır bu Adnancılarla mücadele eden sevgili avukatım Rezzan, bu kızın avukatlığını bilabedel üstlenmişti. O kızın anlattıkları ile bugün olan biten hep aynı. Diyeceksiniz ki: "Kimdi bu kız?" Bildiğim kadarıyla şimdi evli barklı, çoluk çocuğa karıştı. Adını vermem doğru olmaz" şeklinde yazdı.