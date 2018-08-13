Daha hızlı kilo vermek için bunları yapın!
Uzmanlar son alınan kiloların vücutta kahverengi bir yağ dokusu oluşturduğundan onları vermenin daha kolay olduğunu vurguluyor.
Tatil döneminde bir şey olmaz diye açık büfelere dadanıp fazla kilo aldıysanız hızlıca nasıl kilo vereceğinizi uzmanlar sizin için yazdı. Yaz bitmeden dikkat edeceğiniz bir kaç ipucu ile forma girebilirsiniz.
Kahvaltı
Kahvaltı basit veya önemsiz görülmesi gereken bir öğün değil, gün içinde abur cubur yeme oranını en aza indirmek için mutlaka kahvaltı yapılması gerekir. Günlük ihtiyacınız olan protein miktarını kahvaltıda peynir ve yumurta ile alabilirsiniz.
Öğün atlamayın
Gün içinde ne kadar yoğun olursanız olun, mutlaka öğün atlamamaya özen gösterin ve öğünler arası mesafeyi çok tutmayın. Öğle yemeğini atladığınız takdirde ikindi saatlerinde tatlı ve abur cubura sarabilirsiniz.
Abur Cuburdan uzak durun
Sağlıksız atıştırmalıklardan olan kilo almayı hızlandıran abur cubur yiyecekleri tüketmek sadece açlıktan kaynaklanmıyor. Aynı zamanda ruh haline göre de tüketim oranı değişmektedir.
Göz önünde atıştırmalık tutmayın
Televizyon izlerken veya işte masa başında gözünüzün önünde atıştırmalıkları tutmayın. Bu durum sağlıksız beslenmenize neden olacağı gibi fazla kalori almanızı da tetikler.
Sebze ve meyve tüketin
Özellikle lif içeriği yüksek sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin. Bol bol sebze tüketerek sağlıklı beslenmenizi destekleyebilirsiniz.
Dışarı çıkmadan karnınızı doyurun
Sosyal ortamlarda fazla kaçıracağınızı düşünüyorsanız dışarı çıkmadan önce evde protein bakımından zengin bir yemek yiyip dışarı çıkabilirsiniz.
Egzersiz yapın
Metabolizmanızı hızlandırmak ve daha hızlı kilo vermek için mutlaka egzersiz yapmaya özen gösterin. Açık havada her gün 30 dakika yürüyüş bile iyi gelecektir. Veya haftada 3 gün 45 dakikalık yürüyüşte olabilir.