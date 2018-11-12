Daha genç bir cilde sahip olmak için bunlara dikkat!

Uzmanlar bazı besinleri tüketerek ciltte meydana gelecek kırışıklıkların önüne geçilebileceğini vurguluyor.

Güncellenme 12 Kasım 2018 12:45

Yaşın ilerlemesiyle birlikte cilt elastikiyetini kaybeder ve böylece kırışıklıklar meydana gelmeye başlar. Kırışıklıkların hızlanmasına neden olan faktörler ise yaşam koşulları, beslenme ve genetik özelliklerdir. Peki hangi besinleri tüketerek cilt kırışıklıklarının önüne geçebilirsiniz?

Su

Cilt yaşlanmasının önüne geçmenize yardımcı olacak en önemli faktör tabi ki sudur. Gün içerisinde tüketilecek 2,5 – 3 litre su ile cilt kırışıklıklarından kurtulmak mümkün. Kuru ciltlerin en büyük düşmanı tabi ki kahve. Kahve içildikten sonra mutlaka üzerine 2 bardak su içmeye özen göstermek gerekir.

Havuç

A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç, ciltte antioksidan etkisi yapar. Böylece cildin rengini düzenlemeye ve gençleşmesine yardımcı olur.

Portakal

İçeriğinde bulunan yüksek oranda C vitamini deri dokusunun gelişmesine katkı sağlar ve böylece sigaranın ve yaşlanmanın ciltte bıraktığı olumsuz etkilere karşı koruma sağlar.

Yumurta

Kahvaltı sofralarının olmazsa olması olan yumurta cilt kırışıklıklarının önüne geçen kolajen ve elastin içermektedir. Cilt üzerinde peeling etkisine sahip olan yumurta içeriğindeki kök hücreler sayesinde ciltte yenilenme meydana getirir.

Somon

Kırışıklıklarla mücadele noktasında en etkili besin olarak somon balığı geliyor. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri cildin nemlenmesine ve UV ışınlarının zararlarına karşı koruma gösterir. Böylece erken yaşlanmanın önüne geçer.

Domates

Sadece kahvaltılarda değil aynı zamanda gün içerisinde tüm beslenme zamanlarına eklenmesi gereken bir besindir. Domates içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde cildin diri tutulması için en önemli bir faktördür.