Dağ 2'ye konu olan köy PKK'nın elinde!

Dağ 2'de DEAŞ'ın elinden kurtarılan Türkmen Çardaklı Köyü, PKK'lı teröristler tarafından ele geçirildi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 18:07

Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Dağ 2 filminde DEAŞ'lıların saldırısına karşı direnen Çardaklı köyünün PKK'lı teröristler tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

Senaryo gereği kurtarılmıştı

Irak'ta Selahattin ilinin Tuzhurmatu İlçesi'ne bağlı Türkmen Çardaklı Köyü'nün, terör örgütü PKK tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Dağ 2 filminde senaryo gereği Türk askeri tarafından DEAŞ'ın elinden kurtarılan Türkmen Çardaklı Köyü, PKK'lıların saldırısına uğradı.

Yollar kapatıldı

Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Çardaklı Köyü'nün PKK'lılar tarafından ele geçirildiğini ve yolların kapatıldığını duyurdu.

Salihi şu ifadeleri kullandı: "Dağ II filminde IŞİD'ten kurtarıp gururlandığınız Türkmen Çardaklı köyü var ya? Hah işte o köye şu an PKK'lılar girdi yolları kapattılar."