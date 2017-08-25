DAEŞ Afganistan'da katliam yaptı

Terör örgütü DAEŞ Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir camiyi patlattı. Patlamada en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 16:44

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir Şii camiine saldırı düzenlendi. Gelişmeyi, Reuters son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

Görgü tanıkları, camiye gelen saldırganlardan birinin üstündeki bombayı patlattığını, diğer saldırganların ellerindeki silahlarla camiye girdiğini aktarıyor.

Kale-i Naccara bölgesindeki İmam Zaman camisindeki saldırıdan sonra polisler hemen bölgeye geldi.

Reuters haber ajansı, polisle camidekileri rehin alan teröristler arasındaki çatışmada en az 14 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Reuters ve AP'nin geçtiği fotoğraflarda, camiden kurtarılan kadınlar ve çocuklar dikkat çekiyor.

Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Kanlı örgüt, bir yılı aşkın sürede Hazaraları hedef alan çok sayıda saldırı düzenledi.

Şii Hazaralar, Afganistan'da nüfusun yüzde 9'unu oluşturuyor. Geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Hazaraları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleşti.

Temmuz 2016'da Kabil'de gösteri yapan Şiilerin yürüyüşünde IŞİD teröristleri kendilerini havaya uçurmuş, en az 60 kişi olmuştu.

Kasım 2016'da ise yine Kabil'de bir saldırı daha oldu. Hazaraların gittiği bir camiye giren intihar saldırganı, üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda 30 can kaybı kayıtlara geçmişti. (Milliyet)