"CZN BURAK" Sosyal Medyanın yeni fenomeni

Genç yaşta babasının yanında işe başlayan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası’nı restoran zincirine dönüştürerek dünyaca ünlü hale getirdi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 16:00

Kendine has sunumları ve ağırladığı birbirinden ünlü konuklarıyla Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi Burak Özdemir, nam-ı diğer “CZN Burak” sosyal medyanın yeni yıldızlarından biri haline geldi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Hatay Medeniyetler Sofrası yeni şubelere doğru yol alırken, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’deki ünlülerin de uğrak noktası haline geldi. Cem Yılmaz’dan Yıldız Tilbe’ye kadar yüzlerce ünlü Hatay Medeniyetler Sofrası’na akın etti.

PEKİ NEDEN BU KADAR SEVİLEN BİR FENOMEN HALİNE GELDİ?

CZN Burak bu konuda şunları söylüyor: “Her zaman İçin doğallığımı ve mesleğimi ön plana çıkarttım çocuk yaştan bu yana öğrendiğim bütün bilgimi daha çok çalışarak geliştirdim ve insanlara hep farklı, güzel lezzetleri sunup Türk Mutfağının eşsiz tatlarını dünyanın dört bir tarafına tanıttığım için fenomen oldum.

Öncelikle mesleğimi çok seviyorum. En önemli etkenlerden bir tanesi yenilikçi olmaktır. Misafirlerimiz ve takipçilerimiz için çok çalışıp yeni tanıtımlar ve sevebilecekleri yemekleri hazırlıyorum. Sürekli işimin başında duruyorum çünkü misafirlerimizi ailem gibi görüp onları mekanımda ağırlamak beni çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz sosyal medyada ne kadar lezzetli yemekleri ve sevecen CZN Burak’ı görüyorsa gelip tanıştıkları zamanda aynısını görüyor ve bu başarıyı daha da üste taşıyor.”

TEPSİ KEBABI, MEDENİYETLER GÜVEÇ HUMUS VE KÜNEFE FAVORİ LEZZETLERİ!

CZN Burak Ortadoğu ve Hatay yöresel yemeklerinin tamamını en güzel şekilde hazırlar. Tepsi Kebabı, Medeniyetler Güveç Humus ve Künefe favori lezzetlerindendir.

ŞUBE SAYISI ARTACAK!

Şube sayısını arttıracaklarını belirten CZN Burak sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Hatay’ımızın eşsiz lezzetlerini CZN Burak farkıyla bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Şu an için İstanbul’da Etiler, Taksim ve Aksaray’da şubelerimiz var. Hedeflerim arasında şubelerimizi arttırmak var.” Dedi.