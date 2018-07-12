Cüneyt Çakır, İngiliz taraftarların hedefi oldu

İngiltere'nin Hırvatistan'la oynadığı ve elendiği maçı yöneten Cüneyt Çakır, kararları nedeni ile İngiliz taraftarların tepkisini çekti.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 12:53

Dünya Kupası'nın yarı finalinde İngiltere'nin Hırvatistan ile uzatmalara kaldığı ve kaybedeip elendiği maç taraftarları kızdırdı. İngiliz taraftarlar, Cüneyt Çakır'ı önyargılı olmakla suçlarken, gazeteler "utanç verici" manşeti ile Çakır'ı eleştirdi. Ayrıca İngiliz basını yenilgiden Çakır'ı sorumlu tuttu.

FIFA’ya çağrı

Maç bitiminde sosyal medyadan sert eleştiriler yazan İngiliz taraftarlar, FIFA'yı soruşturma açmaya davet etti. Çakır için peşin hükümlü olduğu yorumları yapılırken, spora zarar verip gözden düşürdüğü gerekçesiyle yargılanması dahi istendi.

Taraftarlar çok kızdı

İngiliz taraftarlar Çakır'a özellikle verdiği ve vermediği fauller konusunda tepki gösterdi. Çakır'ın Ivan Perisic'in golünde ayak kafa hizasına kalkmış olmasına rağmen golü vermesi de İngiliz taraftarlarını çok kızdırdı.

Çakır’a ağır suçlama

Manchester United taraftarları ise Çakır'a daha da öfkeliydi. 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Alvaro Arbeloa ile mücadelesinde kırmızı kart gören Nani örneği veren United taraftarları, Çakır'ı adaletsiz davranmakla suçladı.