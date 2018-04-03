Cüneyt Arkın'ı hırsından ağlatan olay ne?

Türker İnanoğlu, bir yapım şirketinin Cüneyt Arkın'a komik bir fiyatla teklif götürdüğünü, Arkın'ın bu teklif karşısında hırsından ağladığını ileri sürdü.

Güncellenme 03 Nisan 2018 13:07

Ünlü yapımcı ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın hakkında hiç bilinmeyenleri anlattı.

Koca adamı ağlatmışlar

İnanoğlu, Cüneyt Arkın'a bir dizi teklifi gittiğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini yönündeki soruya kendisinin de bunu bir yerde okuduğunu, bunun ayıp olduğunu, dizilerde bugün çok büyük paraların olduğunu, haftada 50-60 bin TL kazanan oyuncuların olduğunu, Cüneyt Arkın'ı aradıklarını, bir rol ve çok küçük bir rakam teklif ettiklerini, Arkın'ın bu tekliften sonra hırsından ağladığını, koskoca adamı ağlattıklarını şeklinde cevap verdi.

İki filmi esir kalmış

İnanoğlu ayrıca, İran ile iki tane ortak film yapılan dönemde orada ihtilal olduğunu ve orjinallerinin orada kaldığını, filmlerin birinin adının 'İki Esir' diğerinin adının ise 'Melikşah' olduğunu, Cüneyt Arkın'ın ve Filiz Akın rol aldığını, 1980'lerde hem İran hem de İtalya ile kültür alışverişinin çok yoğun olduğunu, Cüneyt Arkın'ın iki filminin esir kaldığını, o yıllarda özellikle İran sinemasında Cüneyt'e taptıklarını söyledi.