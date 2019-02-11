Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın kötü adamları ile buluştu

Ünlü aktör Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın kötü adamları ile bir araya geldi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 10:51

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, yüzlerce filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın’ı Yeşilçam’ın kötü adamları ile buluşturan bir etkinliğe imza attı.

“Onlar olmasaydı bizler de olamazdık”

Cüneyt Arkın, “Onlar olmasaydı bizler de olamazdık” sözleri ile alakasını her fırsatta dile getirerek; Yeşilçam’ın efsane kötü adamları, Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz’la bir araya geldi.

"Kötü karakterler olmasaydı biz bir hiçtik"

Oyuncular ise, Arkın’ın çok büyük bir oyuncu olduğunu ve emekten yana olduğunu belirterek, kendilerini unutmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikte konuşma yapan Arkın, "Kötü karakterler olmasaydı biz bir hiçtik" diyerek bir kez daha onlara teşekkür etti.

Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi

Etkinlikte, araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılarak, Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi.

Arkın’a araba maketi hediye etti

1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60’lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın büyük mutluluk yaşadı. İKOD, Arkın’a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etti.