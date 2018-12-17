Ödül töreninde konuşan ünlü aktör Cüneyt Arkın, "Azrail beni unuttu" sözleri ile geceye damga vurdu.

Güncellenme 17 Aralık 2018 10:31

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldığı ödül töreninde, "Azrail beni unuttu" açıklaması ile herkesi şaşırttı.

Azrail beni unuttu

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yapılan törene, 55 yıldır sinema sektöründe olan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın konuşması damga vurdu. Efsane oyuncu Arkın, her filmde dövdüğü işçiler olduğunu, kendisi olmadan film çekileceğini ama onlar olmadan film çekilemeyeceğini, çok sayıda insan kaybettiklerini, Azrail’in kendisini unuttuğunu söyledi.

Kimler ödül aldı?

Ediz Hun (78), Engin Çağlar (78), Serdar Gökhan (72) ve Süleyman Turan (82) bir araya gelip "Bir zamanlar jöndük" pozu verdi. Ediz Hun, bir ara yanına kadar gidip Cüneyt Arkın'ı yanaklarından öptü.