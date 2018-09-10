Cumhuriyet'te bir istifa daha

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü köşesinden yayınlayan Ceyda Karan da Cumhuriyet'ten ayrıldı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 14:21

Cumhuriyet’te ayrılık depremi devam ediyor. Yönetim değiştikten sonra üst üste gelen istifalar ve ayrılılara her gün yenileri ekleniyor. Gazetede skandal yazılara imza atan Ceyda Karan, gazeteyle yollarının ayrıldığını açıkladı.

Esed’e hayranlık besliyordu

Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaşta milyonlarca insanı zalimce öldüren Esed’e olan hayranlığı ile bilinen Karan, kimyasal saldırılarda da muhalifleri ve çocukları suçlamıştı.

Charlie Hebdo’yu köşesinde yayınladı

Terör örgütlerine destek yazıları yazan Ceyda Karan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin çizdiği Hz. Muhammed karikatürünü de köşesinden yayınlama küstahlığında bulunmuştu.

Kimler ayrıldı?

Cumhuriyet Gazetesi'nin Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü açıklaması üzerine; Erdem Gül, Aslı Aydıntaşbaş ve Mirgün Cabas gibi isimler gazeteyle yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık kararı alan son isim ise, Ceyda Karan oldu.