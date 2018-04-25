Cumhuriyet davasında sanıklara ceza yağdı!
Cumhuriyet Gazetesi davasında aralarında Ahmet Şık ve Kadri Gürsel'in de bulunduğu çok sayıda isme hapis cezası verildi.
Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan 18'i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Aralarında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu sanıklara hapis cezası verildi.
Akın Atalay'a "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraat, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi.
- Murat Sabuncu hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Kadri Gürsel hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Musa Kart hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
- Aydın Engin hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Hikmet Çetinkaya hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
- Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.
- Ahmet Şık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Emre İper hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- Turhan Günay hakkında her iki suçlamadan da beraat kararı verildi.
- Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına karar verildi.
- Mahkumiyet ve beraat kararları oybirliğiyle alınırken, sadece Kadri Gürsel'in mahkumiyetine oy çokluğuyla hükmedildi.