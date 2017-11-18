Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ABD'li savcılara soruşturma

ABD'deki Rıza Sarraf davasında son dakika gelişmesi..

Güncellenme 18 Kasım 2017 16:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerek yazılı ve görsel basından gerekse internet üzerinden elde edilen bilgilerden;

ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme ve araştırmada, Avukat Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde vermiş olduğu 30/10/2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşılacağı üzere "yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu" beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır.

ABD Adli Makamları'na Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı'na yazılan 17/11/2017 tarihli Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği kim ya da kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştur.

Bu kapsamda Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca New York Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara, savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'