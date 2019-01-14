Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a bir uyarı daha!

Kalın'ın Trump gösterdiği tepki sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da sert sözlerle ABD'yi uyardı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 10:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Kürt düşmanı olmadığını, Kürtlerin hamisi olduğunu, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorununun olmadığını, esas olanın Türkiye’nin ulusal güvenliği olduğunu, terörle mücadeleyi belirleyen esas unsurun da bu olduğunu söyledi.

Trump’ın skandal paylaşımına İbrahim Kalın’ın sert açıklamasından sonra Altun da tepki gösterdi.

“Terör kimden gelirse gelsin terördür”

Altun, Türkiye için esas olanın ulusal güvenlik olduğunu, terörle mücadeleyi belirleyen esas unsurun da bu olduğunu, terörizmin kaynağının ne olduğunun Türkiye için bir farkı olmadığını, terörün kimden gelirse gelsin terör olduğunu ve kaynağının kurutulması gerektiğini, Türkiye’nin Suriye’de yapmak istediğini tam da bu olduğunu söyledi.

“Türkiye Kürt düşmanı değildir”

Türkiye’nin Kürtlerin düşmanı değil hamisi olduğunu vurgulayan Altun, Türkiye’nin Kürtlerle bir sorunu olmadığını, Türkiye’nin meselesinin PKK terör örgütü ve onun Suriye’deki uzantıları olan PYD ve YPG ile olduğunu, Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" demişti.