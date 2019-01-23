Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya ziyareti öncesi açıklama
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'un Rusya ziyareti öncesi kritik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, Moskova’ya gidecek
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bölgesel konular, Suriye’deki son gelişmeler ve Türk-Rus ilişkilerini görüşmek üzere Moskova’ya gideceğini belirtti.
Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor
Türkiye’nin yalnızca Suriye’deki terörist gruplarla savaşmadığını dile getiren Altun, aynı zamanda yanı başındaki yıkıcı krize siyasi bir çözüm arayışında olduğunu söyledi.
“Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edilecek”
Altun, “Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı Türkiye'nin esas öncelikleridir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.