Cumhurbaşkanlığı'ndan Putin'in açıklamalarına flaş cevap!

Putin'in Doğu Guta halkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini söylemesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama geldi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 21:45

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta hakkında yaptığı açıklamaya yönetlik değerlendirmelerde bulundu. Kalın, bu olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konu olduğunu, 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olduğunu, bu sivillerin çıkarıldığını, ama onların henüz Türkiye'ye gelmediğini, sivillerin Güney Şam'a gönderildiğini açıkladı.

Putin ne demişti?

Putin, Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini, sivillerin epey büyük bir bölümünün Doğu Guta'dan tahliye edildiğini belirtmişti. Putin, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında ateşkes ilan edilmesini istemişti ama Suriye rejimi buna rağmen saldırılarına devam etmişti.