Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik atamalar! Kim, hangi göreve getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atadı.

Güncellenme 09 Ekim 2018 09:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandıç

Bu kararla başkanlık bünyesinde kurulan 9 ayrı kurula 76 isim atandı.



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:



Bilim, Teknoloji ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.



Eğitim Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Ökdem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.



Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.



Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu; Adanan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.



Hukuk Politikaları Kurulu; Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Alkış, Uğur Kızılca.



Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu; Alev Alatlı, Havva Sümeyra Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.



Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu; Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.



Sosyal Politikalar Kurulu; Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.



Yerel Yönetim Politikaları Kurulu; Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.