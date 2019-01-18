Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Kurutana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin sınırlarındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağını söyledi.

Güncellenme 18 Ocak 2019 12:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” açıklamasında bulundu.

Saldırılara ilişkin video paylaştı

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirdikleri eylemlerden video paylaştı.

Türkiye her türlü terörle mücadele ediyor

Altun’un paylaştığı videoda, son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Örgütlerin şehit ettiği ve yaraladığı kişilerin bilgisi videoda yer aldı

Öte yandan videoda, terör örgütlerinin tarihçesi ile bu örgütlerin saldırıları ile hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların bilgileri yer aldı.

Saldırılar Suriye’nin kuzeyinde planlandı

Terör örgütlerinin 2015’ten bu yana ilki binden fazla insanı şehit ettiğini ifade eden Altun, bu saldırılarının birçoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

“Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi”

Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” ifadelerini kullandı.