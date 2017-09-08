Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında gerginlik

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planlayan suikast timinin bugünkü duruşmasında gerginlik yaşandı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 17:20

FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının bugünkü duruşmasında yerinden kalkarak konuşan eski Tuğgeneral Sönmezateş'i Mahkeme Başkanı Baştoğ

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının üçüncü oturumunda, tutuklu sanıklardan Özel Kuvvetler üyesi eski Binbaşı Şükrü Seymen'e esas hakkındaki savunması için söz verildi.

Seymen, MASE kayıtları üzerinde oynama yapıldığı, iddia makamının kendi lehlerinde olan delilleri toplamadığını öne sürdü.

Bunun üzerine söz alan davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, "Radar kayıtlarına göre Dalaman hava sahasında tanımsız üç hava aracının tespit edildiği doğru. Cumhuriyet savcılığı bu araçların niteliğini, güzergahını tespit etmek için bütün yazışmaları eksiksiz yapmıştır ancak bu araçların ne nitelikleri ne de kalkış ve varış noktaları tespit edilememiştir. Hava radarlarında tespit edilen araçlarla ilgili araştırma yapılmadığı doğru değildir." diye konuştu.

Savcılık makamının olayı her açıdan değerlendirdiğini vurgulayan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise "MASE kayıtlarını istedik geldi. Bilirkişiye 'kayıtları fotoğraf karesi olarak koy' dedik. O da öyle yapmış. Sizin uçuşlarınız da belli bir mesafeden sonra kayıtlara girmiş. Arazi şartları gibi nedenlerle söz konusu helikopterler kayıtlara girmemiş olabilir." diye konuştu.

Bu sırada ayağa kalkan sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, "Hava Kuvvetleri mahkemeyi aldatmakta ve yanıltmaktadır." ifadelerini kullandı.

Baştoğ, sanığı söz almadan konuştuğu için uyardı ve tekrar etmesi halinde salondan çıkartılacağını söyledi.