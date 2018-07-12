Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 15:07

2016'da yılında sahne aldığı mekanda "Boş Vermişim Dünyayı" adlı şarkıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlayarak söyleyen ve el hareketi yapan sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el hareketli hakaret

İstanbul Kadıköy'de bir mekanda 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler sarf etti. Olcay'ın bu sırada bir de el hareketi yaptığı belirtildi.

Video incelendi

7 Ağustos tarihinde 155 Polis İmdat ihbar hattına yapılan şikayet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hakkında dava açıldı

Daha sonra Zuhal Olcay hakkında, 'alenen Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.