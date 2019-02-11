Cumhurbaşkanı'na hakaret eden vatandaşa ibretlik ceza!

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden vatandaşa, Erdoğan ve Atatürk'ün hayatını okuyup özet çıkarma cezası verildi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile bir vatandaşa kitap okuma cezası verildi. Verilen cezaya göre hakaretten yargılanan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında kitap okuyup özet çıkaracak.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Oda TV’nin haberine göre, İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde bir kahvehanede Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 75 yaşındaki Ali Şahin hakkında soruşturma başlatıldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret etmedim”

Bir süre önce oturdukları kahveye tanımadıkları birinin geldiğini belirten Ali Şahin, "Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra polisler geldi ve ifademi almaya götürdü. İftira nedeniyle başıma bunlar geldi. Cumhurbaşkanlığı'na hakaret etmedim, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı

İfadesi alınan ve daha sonra hakimliğe tutuklanma talebi ile sevk edilen Ali Şahin, denetimli serbestlik şartı ile serbest kalarak cezaevine gönderilmekten kurtuldu.

Özet çıkarma cezası verildi

Denetimli Serbestlik Bürosu'na gidince şaşkınlık yaşayan Ali Şahin, hakkında kitap okuyup özet çıkarma cezası verildiğini öğrendi.

24 kitaplık liste verildi

Hakimliğin okumak için önerdiği kitap listesinde dikkat çeken yazarlar yer aldı. 24 kitaptan oluşan listede, Ömer Seyfettin, Necip Fazıl Kısakürek, Turgay Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Bir Liderin Doğuşu' kitabı, Faruk Köse, Abdulkadir Selvi de yer aldı.

Kitaplar arasında “Nutuk” da var

Öte yandan bahsi geçen listede Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri de yer aldı.