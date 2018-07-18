Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kılıçdaroğlu'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 13:11

ODTÜ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan skandal pankartı, Twitter hesabından yayınlamıştı. Kılıçdaoğlu pankartı "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" sözlerini yazarak paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu hakkında kendi sosyal medya hesabın yaptığı bu paylaşım nedeni ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.