Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk açıklama!

Dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ismi açıklanan Fuat Oktay, sosyal medya hesabında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 12:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.