Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adı geçen kadın kim?

Kabinede yer alacak isimler ve AK Parti'yi Meclis'te temsil edecek isimler netleşmeye başladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 09:10

Gelecek hafta açıklanması beklenen 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak olan yeni kabine AK Parti kulislerinin bir numaları gündemi haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte sıkı bir çalışma yürüttüğü ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden yeni bir ekip oluşturması bekleniyor.

Erdoğan'ın yardımcılarından biri kadın olacak

Hürriyet'in haberinde, Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabine de hem de grup yönetiminde de kadınların yer alacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı üç milletvekilinin istifası açıklaması sonrası bazı milletvekilllerinin de istifa edip kabinede yer alabileceği belirtildi. Bu durumun risk oluşturmaması halinde bile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hoş karışlanmadığı ve kimseyi istifa ettirmeyeceği iddia edildi.

AK Parti'de görev değişikliği

AK Parti'nin Meclis yönetiminde yer alacak isimler ise en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni grup başkan vekilliği görevini Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ın getirilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut grup başkanvekilleri ile bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde. AK Parti'nin yeni genel merkez yönetimi, 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongreden sonra değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MKYK’sının içinden yeni genel başkan yardımcılarını seçecek.

Kimler yeni kabinede yer alacak

Gelen bilgilere göre yeni kabinede adı geçenler arasında, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal gibi isimler yer alıyor. Tekin, Kartal ve Özçelik'in müsteşarı oldukları bakanlıklarda görev alacağı, Vali Şahin'in de İçişleri Bakanı olacağı iddia ediliyor.

Kalın'ın yeni görevi ne?

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirileceği, Ömer Çelik'in ise sözcülük görevini üstleneceği belirtildi. Çelik için Erdoğan'ın yardımcılarından biri olabileceği tahminleri de yürütülüyor.

Şimşek ve Ağbal'ın durumu ne olacak?

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.