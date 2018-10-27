Cumhurbaşkanı onayladı! İşte İstanbul ve Ankara'nın yeni valisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda, 20 ilin valisi değişti.

Güncellenme 27 Ekim 2018 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi.

Ankara valisi kim oldu?

Kararla, 21 ilin valisi merkeze çekilirken, 17 valinin görev yeri değişti. Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

İstanbul valisi kim oldu?

Ercan Topacan'ın yerine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valisi olarak atandı. Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya atandı.

Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor.