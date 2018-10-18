Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği rakamlar Bahçeli'yi ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği rakamlar Bahçeli'yi ikna etti.

Güncellenme 18 Ekim 2018 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede iki ana gündem maddesinin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, Bahçeli’ye detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili rakamları Bahçeli ile paylaştı ve bunun ekonomik sonuçlarını anlattı. Konuşmasının büyük bir bölümünü buna ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında verdiği örnekleri Bahçeli’ye de detayları ile anlattı.

40 yıl maaş alacaklar

Elindeki istatistikleri de Bahçeli ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahsi geçen kişi sayısının 6 milyonu aştığını, bunu ülkeye toplam maliyetinin 750 milyar olacağını vurguladı. Öte yandan Erdoğan, 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişinin 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacağı örneğini verdi.

“Bahçeli ikna oldu”

Toplantıda ayrıca, Türkiye’de ortalama emeklilik yaşının 51 olduğu, bunun Avrupa ülkelerinde 65 olduğu aktarıldı. Bilgilendirme sonrası Bahçeli, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini katıldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çevresine "Bahçeli ikna oldu" görüşünü ilettiği ifade edildi.

6,3 milyon vatandaş bu haktan yararlanacak

SGK’nın yaptığı hesaba göre, emeklilikte yaşa takılanlar kategorisine giren 6,3 milyon vatandaş bulunuyor. Bunlardan 1 milyonu devlet memur iken kalan diğer çalışanlar ise özel sektör çalışanı. Öte yandan bahsi geçenlerden 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda. Teklifin geçmesi durumunda Türkiye’ye yıllık maliyeti 26 milyar lira olacak. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı dikkate alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor.