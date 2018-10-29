Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Yeni Havalimanı'na indi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na indi.

Güncellenme 29 Ekim 2018 16:51

76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na indi.

Açılışı Erdoğan yapacak

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine, dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek.

İlk sefer Ankara’ya olacak

Açılış töreninin ardından ilk sefer, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek. THY, ilk seferini bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçakla icra edecek. İkinci sefer ise yine Boeing'in 737-800 tipi uçağıyla Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak. İstanbul yeni havalimanına ilk iniş yapacak uçak ise, saat 14.15'de Ankara-İstanbul seferini yapan uçak olacak. THY, ilk aşamada İstanbul yeni havalimanı iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye karşılıklı olmak üzere birer sefer gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

Dünyanın en iyisi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.