Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı Diyanet'i harekete geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle kadınlar hakkında toplumun doğru bilinçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine diyanet harekete geçti.

Güncellenme 08 Mart 2018 11:55

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, bazı ilahiyatçıların ve din adamlarının kadınlara yönelik sarf ettiği sözleri gündeme taşımıştı. Bu konuda toplumun doğru bilgilendirmesi gerektiği ve insanların birbirlerini kin ve nefreti körükleyecek ortamın oluşmaması için çalışmaların yapılması gündemdeydi.

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Bozdağ, " Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin, kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez ve değiştiremez" demişti.