Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde kaç?

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 08:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ana muhalefetin şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı üzerinden bir dil ürettiğini, düşmanca bir dil kullandıklarını, muhalefetin Türkiye düşmanlarının kullandığı dili kullandığını, bu söylemlere karşılık verirken ister istemez sertleşilebilindiğini söyledi.

Erdoğan’ın kendisine değil istikametine tabiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en temel özelliğinin dik durması olduğunu belirten Ünal, inancının, sözünün ve duruşunun belli olduğunu, Erdoğan'ın kendisine değil, istikametine tabi olduklarını, temsil ettiği değerlere tabi olduklarını, onu kıymetli kılanın istikamet ve inancı olduğunu, bunu gördükleri için onun yanında dik durduklarını, hedefleri ve kıblesinin örtüştüğünü belirtti.

Bir öyle bir böyle olamazsınız

Ünal, "Bir öyle bir böyle olamazsınız. Dün, 2005 yılında önerge veren 'din kültürü öğretmeni niye camiye götürdü' diyen adam bugün elini açmış dua ediyor. Sen hangi istikametin mensubusun. Biz dün neysek bugün de oyuz. İnsanın bir istikameti ve duruşu olmalıdır" dedi.

Deizim endişelenilecek durumda değil

Deizim konusunda ülke olarak kaygı duyulacak durumda olunmadığını belirten Ünal, gençlerin bir şeyler okuduğunu ve sorularına cevap bulmaya çalıştığını, bir kısmının sorularına cevap bulamıyor olabileceğini, orucun bir terbiye biçimi olduğunun bilinmesi gerektiğini, orucun şartı ve bozan şeyleri işin ilmihal ve fıkhi konuları olduğunu söyledi.

On yıllık eylem planı hazırladık

Ünal, kendilerinin kampanyadan ziyade her zaman halkın içinde olduklarını, yeni bir şey yaptıklarını ve gelecek 10 yıla dönük manifesto ve şahlanış hareketi hazırladıklarını, seçim beyannemesinin çok önemli olduğunu, güçlü hükümet ve yönetim şeklini ortaya koyduklarını, dünyanın gelecek 10 yıl karışık bir sürece girdiğini, kampanya başlattıklarını, aday tanıtım toplantılarını gerçekleştirdiklerini, saha son derece iyi ve heyecanlı olduklarını, muhalefet sahada kaybedeceğini bildiği için meclise odaklanmış durumda olduğunu belirtti.

AK Parti gelecek on yılı konuşuyor

CHP'nin cumhurbaşkanı aday belirleme sürecini eleştiren Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmak gibi bir iddiası olmadığını, bunların gayesinin eskiyi geri getirmek olduğunu, AK Parti'nin yeniyi konuştuğunu ve gelecek on yılı konuştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı oyu 54-56 bandında

Ünal, AK Parti olarak 46-48 bandında olduklarını, cumhurbaşkanlığında 54-56 bandında olduklarını, kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylediğini, her insanı tekrar tekrar dinlediklerini, seçimden seçime değil her zaman bunu yaptıklarını, 16 yıldır milletle olan ilişkileri biraz daha yoğunlaştırarak sürdürdüklerini, kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumda olduklarını belirtti.