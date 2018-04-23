Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu İsrail'e dert oldu!

İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerinin karşısındaki gücünü ve yaklaşan seçimlerden zaferle çıkacağını yazdı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 09:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 24 Haziran 2018'e alınan seçimler dünya ülkelerini de heyecanlandırdı.

Avrupa'da birçok basın yayın kuruluşu Türkiye'de yapılacak seçimler için nabız yoklamaya başladı.

Bu kapsamda yapılan son analiz ise İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nde Simon A. Waldman imzasıyla yayınlandı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "akıllı bir siyasetçi" olarak nitelerken, erken seçim hamlesi karşısında muhalefetin çaresiz olduğunu yazdı.

Gazetenin yazarı, "Planlanan takvimden 17 ay önce, 24 Haziran’da erken Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamak akıllıca bir hamleydi. Erdoğan ve onun iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman kazanacaktı ancak şimdi zafer neredeyse garanti" ifadelerini kullandı.