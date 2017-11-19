Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibini taşıyan minibüs Giresun Görele'de kaza yaptı. 4 kişi yaralandı.

Güncellenme 19 Kasım 2017 20:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibini taşıyan minibüs, Giresun Görele'de kaza yaptı. Minibüsteki 4 kişi ve koruma ekibinin köpekleri yaralandı.

4 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Ankara'ya dönüşleri sırasında Giresun'un Göreleilçesinde kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ile koruma ekibinde görevli köpekler yaralandı.

Sahil yoluna girmeye çalışan otomobille çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü nedeniyle geçmek istediği sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrasında korumaları ve görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobil de ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, minibüste sıkışan polisleri ve koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.