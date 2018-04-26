Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği "senaryo"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin hamlesinden sonra "bir senaryo var" dediği olayın perde arkası ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Nisan 2018 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesiyle ilgili, ortada çok garip bir senaryo olduğunu, hafta sonuna kadar bu senaryonun nasıl oynayacağını göreceklerini söylemişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin sırrı, Anayasa'nın 101'inci maddesinde gizli.

Gül ne yapacak?

Habertürk'ün iddiasına göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu BBP'nin de dışarından desteklediği Cumhur İttifakı dışında kalan partiler başka bir ittifakta birleşemeyecek. Özellikle Meral Akşener'in adaylıktan vaz geçmemesi bunda en büyük etken. CHP ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını tabana uymaz gerekçesi ile dün kesin bir dille reddetti. Bu durumda Gül'e iki seçenek kalıyor ya bağımsız aday olacak ya da Saadet Partisi'nin adayı olacak.

Muhalefetin amacı ne?

Muhalefetin asıl amacının ise AK Parti ve MHP dışındaki partilerinin hepsinin Meclis'e girmesi ve böylece çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı olacak kişinin verdiği kararları denetleme, engelleme olduğu iddia edildi.

Erdoğan, 101. maddeyi mi işaret etti?

16 Nisan 2017'de yapılan referandum sonrası kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek Anayasa'nın 101. maddesinde bir düzenleme var. Muhalefet tüm stratejisini bunun üzerine kuruyor. AK Parti'nin önemli isimleri de bu tuzağı gördüklerini dillendiriyor. Bu madde ise, "İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır."

Muhalefetin muhtemel planı

Bu kapsamda seçimin birinci turunu geçip ikinci tura kalamayan aday, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında CHP'nin ya da İYİ Parti'nin adayının ikinci tura kalması durumunda üzerinde anlaşma sağlanan aday için ikinci aday seçimden çekilecek ve o kişinin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan'a karşı kazanmayı zorlayacak. Bu senaryo yabana atılmıyor.