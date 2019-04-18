Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 5 kişinin mal varlığı donduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Yemenli eski Cumhurbaşkanı Salih başta olmak üzere 5 kişinin Türkiye'de olan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Güncellenme 18 Nisan 2019 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yemenli 5 kişinin mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Söz konusu bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'le birlikte 4 kişinin Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanması hükmedildi.

Mal varlığı dondurulan isimler şu şekilde:

Abd El Khaliq Al Houthi - Huti Askeri Komutanı - 1984 doğumlu

Abdullah Yahya Al Hakim - Huti Grubu İkinci Komutanı

Ali Abdullah Saleh - Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu

Abdulmalik Al Houthi

Ahmet Ali Abdullah Saleh - Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

Salih, 2017’de öldürüldü

Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.