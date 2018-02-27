Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde neler yaşandı?

Beylerbeyi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günün kutlayan ünlü isimler aralarında geçen diyalogları anlattı.

Güncellenme 27 Şubat 2018 14:55

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan ünlüler arasında yer alan Sibel Can, Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses ziyaret sırasında geçen diyalogları anlattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Orhan Gencebay, "Kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Cengiz Kurtoğlu, Cemal Hünal, Sibel Can, Serdar Gökhan, Kadir Çöpdemir, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un da yer aldığı isimler dün doğum günü münasebeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaret etti.

Sibel Can

Ziyaret hakkında konuşan ünlü şarkıcı Sibel Can; uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güzel bir moral vermek istediklerini, gayet samimi ve çok sıcak bir ortam olduğunu, çok güzel bir sohbet ortamının olduğunu, konunun sigaradan açıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldığını ve onlara sigarayı bırakmalarını söylediğini, bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdiğini, hiç sigara içmedi diyerek kendisini örnek gösterdiğini, Zeytin Dalı operasyonunu da konuşulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz" dediklerini aktardı.

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit, bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını, kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zeytin Dalı operasyonu dolayısıyla göstermiş oldukları birlik ve beraberlik anlayışı için kendilerine teşekkür ettiğini ve hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Cemal Hünal

Cemal Hünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sağlıklı ve dinç gördüklerini, kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk dilediklerini, herkesle yakından ilgilendiğini, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü, rol aldığı 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söylediğini, çok yoğun bir programının olduğunu aktardı.

Orhan Gencebay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü, sanatçı dostlarıyla beraber gönlünce kutladığını söyleyen Orhan Gencebay, önce kendisinden, kendilerine iyi bakmasını, iyi uyumasını, sakin ve sabırlı olmasını özellikle istediklerini, sağlığının önce kendisine, vatana, herkese çok lazım olduğunu, kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inandığını, doğum gününü en büyük sevgi ve saygıyla kutladıklarını belirtti.

İbrahim Tatlıses

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin şansı olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten İbrahim Tatlıses, "Allah ona uzun bir ömür nasip eylesin, onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı" dedi.