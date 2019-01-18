Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı isim adaylıktan çekildi

MHP'nin Çeşme adayı ailesi sorunlar nedeni ile çekildiğini duyurdu.

Güncellenme 18 Ocak 2019 15:06

Cumhur İttifakı'nın İzmir Çeşme aday olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Aydın’ın ailevi sorunlar neden ile bu kararı aldığı belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile girecek AK Parti ve MHP’nin, 5 Ocak’ta İzmir’deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıklamıştı.

Ailesi sorunlar nedeni ile adaylıktan çekildi

Bu kapsamda MHP’den Çeşme adayı gösterilen Sema Aydın'ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

MHP’den açıklama

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın'ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez'e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi'nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.