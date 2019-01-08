Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 83 yaşındaki dayısı gece saat 01.30'da hayatını kaybetti.

Güncellenme 08 Ocak 2019 09:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 83 yaşındaki dayısı Ali Mutlu, bir süredir akciğer rahatsızlığına bağlı olarak solunum yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşayan son dayısıydı

Gece 01.30’da Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yuman Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşayan son dayısıydı. Ali Mutlu için bugün öğle namazına müteakip Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Memleketi Rize’de toprağa verilecek

Daha sonra cenaze merhumun vasiyeti üzerine Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak. Mutlu, cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'nde yer alan aile mezarlığında toprağa verilecek. Ali Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.