Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A,B,C planları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te çoğunluğun sağlanmaması durumunda üç ayrı plan devreye sokacağı iddia edildi.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 10:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Meclis'teki çoğunluğu riske atmamak için üç plan yaptı. Şu an ise A planını devreye soktuğu iddia edildi. Erdoğan'ın masasındaki son rapora göre HDP ve İyi Parti barajı geçiyor ve bu nedenle muhalefet kanadı Meclis'te çoğunluğu alıyor.

Bu kapsamda, AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 220 ila 240 arasında olması beklenirken muhalefetin sandalye sayısı ise 340 oluyor. Ayrıca Güneydoğu'da da oyların düştüğü belirtildi.

A Planı

24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra Türkiye artık yeni bir sistemle yönetilecek. AK Parti 2002'den bu yana tarihindeki en kritik seçimi yaşayacak. AK Parti bu kapsamda, hem Meclis'te çoğunluğu kazanmak hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için farklı stratejiler üzerinde çalışıyor.

İyi Parti ve HDP'nin seçimde barajı geçmesi durumuna karşı bir milletvekili hazırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.

AK Parti'nin seçim konusunda görevli ekibi, milletvekili listelerin belirlenmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sundu. Raporda, HDP Güneydoğu’da hala güçlü olduğu, barajı aşma ihtimalinin çok yüksek olduğu, Kürt oylarının Güneydoğu’da düşebileceği ve adayların bu illerde belirleyici olacağı bilgileri yer aldı.

Diğer taraftan İyi Parti'nin MHP'den yüzde 70'e kadar oy kopardığı ev MHP'den İyi Parti'ye büyük oranda kayma olduğu belirtildi. İyi Parti'nin barajı aşma ihtimaline kesin gözle bakılıyor. Eğer İyi Parti ve HDP barajı aşarsa AK Parti 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefetin toplam milletvekili sayısı ise 340'ın üzerinde oluyor. Bu kapsamda, aday profillerinin önemli olduğu, milletvekili listesinin bu raporda yer alan bilgileri dikkate alarak hazırlandığı belirtildi.

B Planı

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesine kesin bir gözle bakılıyor ama AK Parti'nin milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde duruluyor. Buna göre, bakanlar yeniden milletvekili adayı gösterilerek Meclis’te çoğunluk sağlanacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan’ın listeye göre en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedildi.

Yine seçimlerden sonra, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.

C Planı

Bu kapsamda eğer AK Parti Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlayamazsa C planı devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ihtimal vermese bile son plan olarak yeniden seçime gidebileceği belirtildi. AK Parti kulislerinde, “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısında ki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis’te hiçbir kanun çıkmaz” değerlendirmeleri yapılıyor.