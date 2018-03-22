Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 koruması hakkında karar verildi!

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında çıkardığı skandal yakalama kararını geri çekti.

Güncellenme 22 Mart 2018 10:04

Geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Washington ziyaretinde olaylar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları protestocuları dövdükleri iddiasıyla suçlanmıştı. Bu kapsamda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11'i hakkındaki dava düşürüldü.

Davaların düşürülmesini yargıçlar talep etti

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.

7 koruma hakkındaki suçlamalar geri çekildi

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat ayında Türkiye'yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi.

Dört koruma hakkındaki suçlamalar devam ediyor

Korumaların tamamı hakkındaki suçlamalar geri çekilirken bunlardan birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koruma Müdürü olduğu öğrenildi. Dört koruma hakkındaki suçlamalar ise hala devam ediyor.

Savcılara baskı yapılmadı

ABD medyasının haberlerine göre, korumalara yönelik soruşturma başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için, geçen yıl Washington'a geldiği sırada, Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan kavgadan sonra yaşanan gelişmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumalarına yöneltilen suçlamaları skandal olarak nitelemişti.