Cumhurbaşkanı Erdoğan'den Akşener'e: Hesabı ağır olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’le mahkemede hesaplaşacağını, milletvekili olmadığı için kaçamayacağını ve hesabının ağır olacağını söyledi.

Güncellenme 09 Mart 2019 14:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; siyasetin aslında bir yarış, rekabet ve mücadele olduğunu, bilek gücü ile değil söz gücü ile kalpleri kazanmak olduğunu, insanları tek bir ideal altında toplama başarısı olduğunu, amacın PKK’nın desteklediği HDP gibi insanları birbirine kırdırmak olmadığını söyledi.

“Tankların arasından sıvışanları da gördük”

Miting meydanlarını iftira kürsüsüne çevirenlerin siyaseti lekelediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet CHP'nin Güneş Motel rezaletini, 6-7 parti değiştiren fırıldakları görmüştür. Seçim sandığı önüne gelince bu millet yalancıya dersini verir. Tarihimiz çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil laf cambazlıklarıyla halkın gönlüne girmeye çalışan kifayetsizlerle doludur. Bu 40 yıllık siyaset hayatı içinde her türlüsünü gördük. Darbecilere direnenleri de tankların arasından sıvışanları da gördük” dedi.

“Bay Kemal'in yalan furyasına diğer ortakları da katıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun akşam başka gündüz başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktıklarını belirterek, “Bay Kemal'in yalan furyasına diğer ortakları da katıldı. Sürekli iftira atıyorlar. Dağdan aracılarla direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkesi terörist damgası vurmaya, terörist demeye devam edecekler. İnşallah aynı hataya burada da düşmezler” ifadelerini kullandı.

“Hesabı ağır olacak”

İnsanlara eğlence olsun diyen terörist denmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun adının ne şaka ne de komiklik olduğunu, olsa olsa hadsizlik ve edepsizlik olduğunu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le mahkemede hesaplaşacağını, milletvekili olmadığı için kaçamayacağını, hesabının ağır olacağını söyledi.

“Bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira atamazsın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; muhalefetin tek derdinin koltuğunu korumak olduğunu ifade ederek, “Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Sürekli bizi dillerine doluyorlar. CHP'ye sözde İyi Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime gerçekleri anlatmıyorlar. Kardeşlerim bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atmaz bizim gündemimiz, hedefimiz millet…” dedi.