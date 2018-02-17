Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "zafer" müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in dere, tepe demeden ilerlediğini her geçen gün zafere daha da yakın olduğunu söyledi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Suriye'nin topraklarında gözü yok"

Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabredenlerin zafere ulaşacağını, zafere daha yakın olunduğunu, Mehmetçiğin dağ,taş, dere, tepe demeden yürüdüğünü, şu an 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyette olduklarını, Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacağını, Suriyelilerin topraklarına yerleşmesi gerektiğini, 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmesi gerektiğini, Türkiye'nibn Suriye'nin topraklarında gözü olmadğını, Türkiye'ye kendi topraklarının yettiğini, Türkiye'nin şu anda elinden gelen gayreti devam ettirdiğini söyledi.