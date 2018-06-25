Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zafer konuşması!

Seçim zaferi sonrası balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktığını söyledi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 09:18

YSK'nın resmi olmayan sonuçları açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini bekleyen partililere seslendi. Seçimlerin galibinin demokrasi ve milli irade olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da ece gündüz çalışacaklarını, Türkiye'nin bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bıraktığını söyledi.

Halk daima AK Parti’nin yanında vurgusu

Halkın 3 Kasım 2002 seçimlerinde de AK Parti'nin yanında olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şarkının burada bitmeyeceğini, vesayete karşı hep birlikte mücadele edildiğini, Türkiye'ye hep birlikte çağ atlatıldığını, Gezi olaylarında 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın AK Parti'nin yanında olduğunu, vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduklarını, yine halkın 2015 seçimlerinde özellikle 1 Kasım’da AK Parti'nin yanında olduğunu, ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerinin hep birlikte verildiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde de halkın destek olduğunu, nerede darbeci varsa halkın daima bunların karşısında olduğunu belirtti.

FETÖ’cülere sokakları dar ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ihanet çetesine ve onlarla beraber hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettiklerini, ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardıklarını, şu an ABD'ye kaçtıklarını, oradaki oylardan muhalefete çok oy geldiğini ifade etti.

En yakın adayla 22 puan fark var

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve puan olarak kendisine en yakın olan aday Muharrem İnce ile aralarındaki farkın 22 puan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının bir değer kanadı olan MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeliye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum Türkiye, bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini yaşamıştır. Bu hem partiler hem ülkemiz açısından hayırlı tecrübe olmuştur" dedi.

Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönemi milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız Türkiye’nin kaybedecek tek anı olmadığı bilinciyle çalışacağız Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye tercihini demokrasiden yana kullandı

Türkiye'nin tercihini demokrasisine hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam etmekten yana kullandığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı onurlu sözü geçen ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle ülkelerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizi ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar çok çevreye o kadar farklı mesaj vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri biraraya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer.”