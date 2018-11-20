Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yolunu şaşıranlara uyarı

AK Partilileri uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için AK Partililere kritik uyarılarda bulundu.

Ya ıslah ya da tasfiye edilecekler

Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanmadık gönül bırakmayacaklarını, gece gündüz çalışacaklarını, eksikleri tamamlayacaklarını, çok yatırım yapacaklarını söyledi.

Herkes kendisi de adaymış gibi çalışmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir göreve çok kişinin talip olacağını, bir kişinin sonunda üstleneceğini, tüm adayların da onun yanında saf tutacağını, kendi de adaymış gibi çalışması gerektiğini, ben aday olmadım diyerek çalışmayanların hiçbir zaman AK Partili olamadığını, şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyenlerin önce nefsini bir hizaya çekmesi gerektiğini, AK Parti’nin bir dava ve teşkilat olduğunu, istişareler yapıldığını, “sen şurada adaysın” denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanması gerektiğini ifade etti.

Şaibeli olanlar bu kapıdan çıkmalıdır

Aday olunca her şeyin güzel olduğunu ama aday olmayınca bozulanların olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin ben değil, biz partisi olduğunu, bireysel olarak yanlışa düşenlerin sorumluluğu kendisine ait olduğunu, gönül yapmak yerine gönül kıranların da yanlış yerde olduğunu bilmesi gerektiğini, siyasetin gönül, gönüllülük işi olduğunu, üzerinde en ufak şaibe olan kişilerin ikaz beklemeden bu kapıdan çıkması gerektiğini, teşkilat ve adayların kendini gözden geçirmesi gerektiğini, ölçünün 'Acaba millet bana ne diyor?' olması gerektiğini söyledi.