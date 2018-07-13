Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım'a övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ın hiçbir zaman dostlarını yolda bırakmadığını söyledi.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım için "Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" sözleri ile övdü.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

“Hiçbir zaman yolda bırakmadı”

Yıldırım, Erdoğan'ın kendisi için "Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" sözleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

Yıldırım’a teşekkür

Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsı, millet ve devlet adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir" dedi.

Son 16 yılda, milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak görev yapan Yıldırım'ın TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Erdoğan, "Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

40 yıllık dostluk vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette aynı değerler paylaşılan yol arkadaşlarının değeri her şeyin üstünde olduğunu, Yıldırım'ın değerli bir dost olduğunu, dostluğun yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germek olduğunu, 40 yıllık dostluğun pek çok imtihanı atlattığını, Yıldırım'ın en uzak yollardan kuş kanadıyla geldiğini, onun için ulaştırma bakanı olduğunu söyledi.

Yolda bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdi" dedi.