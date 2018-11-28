Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve milli para vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun altında ezilmemek için milli para kullanmaktan başka çıkış yolu olmadığını söyledi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunun altında ezilmemek için milli para kullanmaktan başka çıkış yolu olmadığını, aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edileceğini söyledi.

“1. Dünya Savaşı'nın etkileri hala devam ediyor”

Birinci Dünya Savaşı yıl dönümünde yıkıcı etkilerinin hala hissedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan her hadiseyi Müslümanların iyi okuması gerektiğini; beşeri, siyasi, toplumsal alanda halen 1. Dünya Savaşı'nın açtığı sıkıntılarla yüzleşildiğini belirtti.

“Tarihten ders çıkarılmalı”

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünde yapılması gerekenin tarihten ders çıkarmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırları kanla çizilmiş coğrafyada gönüller yeni hudutlar, duvarların örülmemesi gerektiğini, bu coğrafyaya farklı hastalıkların yayılmak istendiğini, bunlardan bazılarının ırkçılık ve mezhepçilik olduğunu, farklılıkların kaşınarak insanların birbirine kırdırmaya çalışıldığını, artık bu tür oyunlara tedbirli olunması gerektiğini, bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir mantığıyla hareket edenlerin kurduğu tuzaklara artık düşülmemesi gerektiğini söyledi.

“Suriye’deki krizi Türkiye çözecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki krizi başkalarının değil, Türkiye’nin hal yoluna koyacağını, Berlin'den Paris'e, Brüksel'den Moskova'ya nerede olursa olsun teröristlerin masumları öldürmesine biz karşı çıkacaklarını, DEAŞ bahanesiyle bölgede yeni terör devletleri oluşturulmasına biz karşı çıkacaklarını, ticarette milli para birimi kullanmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Yerli ve milli para

Yerli ve milli para kullanmaktan başka çıkış yolu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edileceğini, ABD yönetiminin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırdığını, gümrüklerin altyapılarının modernleştirmesi ve gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi gerektiğini belirtti.