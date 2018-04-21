Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve milli para müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun altına endeksli yapılması durumunda ülke olarak işlerin daha da kolay hale geleceğini söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 22:24

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki artışla ilgili "Altına endeksli yaparsak işimiz daha kolaylaşır" dedi.

“Bu iş altına endekslenmeli”

"Her şeyden önce bu kur meselesinden gireyim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin yerli ve milli parayı önemsediğini, hükümetler arası anlaşmalarla Türk parasının kurtarılabileceğini, bu işin altına endeksli yapılması durumunda daha da kolaylaşacağını söyledi.

“Başka ülkelerle TL ile alış veriş yapılmalı”

Erdoğan konuyla ilgili şöyle örnek verdi: "Diyelim ki İran ile alışverişimiz var. TL karşılığında alışveriş yapılmalı. Türkiye İran'a gittiğinde TL ile alışveriş yapılmalı. Bunu tabii başka ülkelerle yapmamız mümkün en ideali altını devreye sokmak"

“Yerli ve milli para dönemi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin yükselmesi durumunda enflasyonun da yükseleceğini, kendisinin bunu göreve geldiğinde de yaşadığını, o dönemde faizi düşürdükçe enflasyonun da düştüğünü, faizin çift haneliye Gezi olayları ile çıktığını, kendilerinin faizi düşürdüğü andan itibaren enflasyonun da düşeceğini, başkanlığın bunu getireceğini, kur noktasında önemli olanın yerli ve milli para olduğunu söyledi.