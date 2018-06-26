Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni sistem" toplantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecini görüşmek üzere kurmaylarını toplayacak.

Güncellenme 26 Haziran 2018 11:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak heyetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, saat 12.00'de Tarabya'daki Huber Köşkü'nde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde çalışmalarını burada sürdüreceği kaydedilmişti.