Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurma hazırlığında olan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a sert yüzlerle yüklendi.

Güncellenme 02 Mart 2019 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı eleştirdi.

“CHP’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadı vurulacak”

AK Partili eski isimleri üstü kapalı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar, malum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge olmadığını, CHP’nin, İyi Parti’nin ve Saadet Partisi’nin HDP ile kol kola girdiğini, Atatürk'ün partisinin bunlarla kol kola girdiğini, yerel seçimlerde CHP’ye Osmanlı tokadı vurulacağını, AK Parti’nin arkasında hak ve halkın olduğunu, bu kişilere 31 Mart’ta gereken dersin verileceğini söyledi.

“Enflasyon tekrar 6'lara 7'lere kadar düşecek”

Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB’nin yeniden güçlenerek daha ileri gideceğini, enflasyonun tekrar 6'lara 7'lere kadar düşeceğini, 20-19 enflasyonun Türkiye’ye yakışmadığını, enflasyonun daha da düşürüleceğini, halkın piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulaması başlattıklarını belirtti.

“Yeni sondaj gemisi Yavuz da faaliyet gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimle elektrik kullanabileceğini, yeni sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarında faaliyet gösterdiğini, ikinci geminin adının Yavuz olduğunu, bu geminin de Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.